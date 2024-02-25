Ласицкене отметила, что не думает в секторе о покрытии дорожки для разбега

Ранее белорусский прыгун с шестом Матвей Волков заявил, что на коммерческих зарубежных турнирах организаторы стелят упругие дорожки для разбега, благодаря которым проще достичь высоких результатов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене во время соревнований думает только о том, как лучше прыгнуть, и не размышляет о том, насколько упругой является дорожка для разбега. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Днем ранее белорусский прыгун с шестом Матвей Волков заявил, что на коммерческих зарубежных турнирах организаторы стелят более упругие дорожки для разбега, благодаря которым прыгуны могут достигать более высокие результаты.

"Матвей Волков, видимо, очень много знает, я же могу сказать, что все сектора, где я выступала, были сертифицированными, никаких особенных я не встречала, - сказала Ласицкене. - Я, приходя в сектор, не думаю о покрытии. Меня воспитывали, что все выступают в одних условиях, ни перед кем новую дорожку не постелят. Ты должен приходить, молча вставать и делать все что от тебя требуется".

"Мне никогда не говорили, что тут такая дорожка, и на ней нужно прыгать иначе. Я не эксперт, пришла в сектор, сделала и забыла. Это здорово, классно, интересно и круто, что у человека есть силы и эмоции изучать, интересоваться и сравнивать", - добавила спортсменка.

Волков в субботу показал лучший результат на зимнем чемпионате России в Москве, прыгнув на 5,82 метра и выполнив олимпийский норматив.