Чемпион Франции в составе "Лилля" готовил камерунскую фиджитал-команду к Играм будущего

Бывший игрок сборной Камеруна Орельен Шеджу помогал команде готовиться к турниру по фиджитал-футболу

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион Франции 2011 года в составе "Лилля" и бывший футболист сборной Камеруна Орельен Шеджу готовил Team CMR к турниру по фиджитал-футболу на Играх будущего. Об этом журналистам рассказал игрок камерунской команды Вилфрид Тэмуе Нингуе.

В воскресенье камерунская команда уступила турецкому "Бешикташу" в матче группового этапа со счетом 6:12.

"Первая игра была тяжелой и напряженной, но мы будем стараться, чтобы вернуться и показать другой результат, - сказал Нингуе. - Организация турнира гениальная, нас хорошо приняли, все в целом было на высоком уровне. Бывший футболист "Лилля" и "Галатасарая" Орельен Шеджу помогал нам, координировал работу. Также с нами приехали руководители делегации, которые на месте работали с нами".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.