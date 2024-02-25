Сборная Белоруссии заняла четвертое место на чемпионате мира по пляжному футболу

Четвертое место стало лучшим результатом белорусской команды в истории

ТАСС, 25 февраля. Сборная Белоруссии со счетом 1:6 уступила команде Ирана в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в ОАЭ.

В составе белорусской команды гол забил Никита Чайковский (27-я минута). У сборной Ирана отличились Мовахед Мохаммадпур (10), Али Миршекари (11), Реза Амири (22), Мохаммад Моради (22), Мохаммадали Мохтари (27), Мохаммад Масуми (28). Позднее в воскресенье в финальном матче турнира сыграют команды Бразилии и Италии.

Четвертое место на текущем турнире стало лучшим результатом белорусской команды в истории. На турнирах 2019 и 2021 годов команда не сумела преодолеть групповой этап, а до этого белорусы не проходили квалификацию на турнир.

Победителем предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2021 году в Москве, стала сборная России. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России по пляжному футболу провела 26 матчей. Российская команда выиграла Бетсити - Кубок наций, в котором также принимали участие сборные Ирана, ОАЭ и Сенегала.