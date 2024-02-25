Московское "Динамо" во второй раз стало победителем регулярного чемпионата КХЛ

Это выяснилось после поражения петербургского СКА от пекинской команды "Куньлунь Ред Стар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" стало победителем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения петербургского СКА от пекинской команды "Куньлунь Ред Стар". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Китая.

"Динамо" после 67 матчей набрало 96 очков. СКА располагается на втором месте, набрав 95 очков. Команда из Санкт-Петербурга провела последний матч в регулярном чемпионате. "Динамо" 26 февраля в заключительной встрече примет московский ЦСКА.

Московское "Динамо" во второй раз выиграло регулярный чемпионат КХЛ и завоевало Кубок континента. Ранее бело-голубые выигрывали трофей в сезоне-2013/14. В первом раунде плей-офф московская команда сыграет с "Динамо" из Минска.

Рекордсменом по количеству побед в регулярных чемпионатах является ЦСКА, который выиграл трофей шесть раз. В прошлом сезоне обладателем титула стал СКА. Петербургская команда в первом раунде плей-офф нынешнего сезона сыграет с московским ЦСКА или нижегородским "Торпедо".

В других матчах воскресенья нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 обыграл "Сочи", екатеринбургский "Автомобилист" победил "Локомотив" (2:0). После этого результата определились две пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. "Автомобилист" сыграет с казанским "Ак Барсом", уфимский "Салават Юлаев" встретится с челябинским "Трактором".

Ранее стало известно, что московский "Спартак" в первом раунде плей-офф сыграет с череповецкой "Северсталью". Остальные пары определятся 26 февраля, в последний день регулярного чемпионата. Плей-офф стартует 29 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 67 31 10 4 3 3 16 211-157 96 2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95 3 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93 4 Спартак 67 36 3 1 4 4 19 231-185 88 5 Северсталь 67 30 1 5 3 5 23 200-181 80 6 ЦСКА 67 30 3 1 1 6 26 190-162 75 7 Торпедо 67 27 5 2 3 3 27 185-175 74 8 Динамо Мн 67 25 5 1 2 3 31 176-176 67 9 Куньлунь РС 67 15 5 4 2 4 37 157-221 54 10 Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53 11 Витязь 67 14 4 2 4 3 40 132-222 47