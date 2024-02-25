Московское "Динамо" во второй раз стало победителем регулярного чемпионата КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" стало победителем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения петербургского СКА от пекинской команды "Куньлунь Ред Стар". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Китая.
"Динамо" после 67 матчей набрало 96 очков. СКА располагается на втором месте, набрав 95 очков. Команда из Санкт-Петербурга провела последний матч в регулярном чемпионате. "Динамо" 26 февраля в заключительной встрече примет московский ЦСКА.
Московское "Динамо" во второй раз выиграло регулярный чемпионат КХЛ и завоевало Кубок континента. Ранее бело-голубые выигрывали трофей в сезоне-2013/14. В первом раунде плей-офф московская команда сыграет с "Динамо" из Минска.
Рекордсменом по количеству побед в регулярных чемпионатах является ЦСКА, который выиграл трофей шесть раз. В прошлом сезоне обладателем титула стал СКА. Петербургская команда в первом раунде плей-офф нынешнего сезона сыграет с московским ЦСКА или нижегородским "Торпедо".
В других матчах воскресенья нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 обыграл "Сочи", екатеринбургский "Автомобилист" победил "Локомотив" (2:0). После этого результата определились две пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. "Автомобилист" сыграет с казанским "Ак Барсом", уфимский "Салават Юлаев" встретится с челябинским "Трактором".
Ранее стало известно, что московский "Спартак" в первом раунде плей-офф сыграет с череповецкой "Северсталью". Остальные пары определятся 26 февраля, в последний день регулярного чемпионата. Плей-офф стартует 29 февраля.
1
Динамо М
67
31
10
4
3
3
16
211-157
96
2
СКА
68
40
2
4
1
2
19
220-139
95
3
Локомотив
68
34
8
2
4
1
19
174-139
93
4
Спартак
67
36
3
1
4
4
19
231-185
88
5
Северсталь
67
30
1
5
3
5
23
200-181
80
6
ЦСКА
67
30
3
1
1
6
26
190-162
75
7
Торпедо
67
27
5
2
3
3
27
185-175
74
8
Динамо Мн
67
25
5
1
2
3
31
176-176
67
9
Куньлунь РС
67
15
5
4
2
4
37
157-221
54
10
Сочи
68
19
1
3
0
7
38
168-254
53
11
Витязь
67
14
4
2
4
3
40
132-222
47
1
Металлург
67
34
7
2
4
3
17
209-166
93
2
Авангард
67
31
9
3
1
5
18
210-178
92
3
Салават Юлаев
67
35
4
2
2
4
20
192-140
88
4
Ак Барс
67
32
6
2
0
2
25
171-138
82
5
Автомобилист
68
26
5
6
4
4
23
163-157
82
6
Трактор
67
27
5
4
2
4
25
179-164
78
7
Лада
67
24
3
4
4
10
22
160-166
76
8
Амур
67
23
3
3
7
5
26
156-174
70
9
Нефтехимик
68
20
6
1
6
9
26
158-201
69
10
Сибирь
67
20
3
5
3
8
28
148-179
67
11
Адмирал
67
14
4
3
6
6
34
146-193
54
12
Барыс
67
11
4
5
3
5
39
136-205
48