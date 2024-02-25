25 февраля, 16:20,
обновлено 25 февраля, 16:39
КХЛ

Московское "Динамо" во второй раз стало победителем регулярного чемпионата КХЛ

Игроки "Динамо". Михаил Терещенко/ ТАСС
Игроки "Динамо"
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Это выяснилось после поражения петербургского СКА от пекинской команды "Куньлунь Ред Стар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" стало победителем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения петербургского СКА от пекинской команды "Куньлунь Ред Стар". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Китая.

"Динамо" после 67 матчей набрало 96 очков. СКА располагается на втором месте, набрав 95 очков. Команда из Санкт-Петербурга провела последний матч в регулярном чемпионате. "Динамо" 26 февраля в заключительной встрече примет московский ЦСКА.

Московское "Динамо" во второй раз выиграло регулярный чемпионат КХЛ и завоевало Кубок континента. Ранее бело-голубые выигрывали трофей в сезоне-2013/14. В первом раунде плей-офф московская команда сыграет с "Динамо" из Минска.

Рекордсменом по количеству побед в регулярных чемпионатах является ЦСКА, который выиграл трофей шесть раз. В прошлом сезоне обладателем титула стал СКА. Петербургская команда в первом раунде плей-офф нынешнего сезона сыграет с московским ЦСКА или нижегородским "Торпедо".

В других матчах воскресенья нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 обыграл "Сочи", екатеринбургский "Автомобилист" победил "Локомотив" (2:0). После этого результата определились две пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. "Автомобилист" сыграет с казанским "Ак Барсом", уфимский "Салават Юлаев" встретится с челябинским "Трактором".

Ранее стало известно, что московский "Спартак" в первом раунде плей-офф сыграет с череповецкой "Северсталью". Остальные пары определятся 26 февраля, в последний день регулярного чемпионата. Плей-офф стартует 29 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

67

31

10

4

3

3

16

211-157

96

2

СКА

68

40

2

4

1

2

19

220-139

95

3

Локомотив

68

34

8

2

4

1

19

174-139

93

4

Спартак

67

36

3

1

4

4

19

231-185

88

5

Северсталь

67

30

1

5

3

5

23

200-181

80

6

ЦСКА

67

30

3

1

1

6

26

190-162

75

7

Торпедо

67

27

5

2

3

3

27

185-175

74

8

Динамо Мн

67

25

5

1

2

3

31

176-176

67

9

Куньлунь РС

67

15

5

4

2

4

37

157-221

54

10

Сочи

68

19

1

3

0

7

38

168-254

53

11

Витязь

67

14

4

2

4

3

40

132-222

47

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

67

34

7

2

4

3

17

209-166

93

2

Авангард

67

31

9

3

1

5

18

210-178

92

3

Салават Юлаев

67

35

4

2

2

4

20

192-140

88

4

Ак Барс

67

32

6

2

0

2

25

171-138

82

5

Автомобилист

68

26

5

6

4

4

23

163-157

82

6

Трактор

67

27

5

4

2

4

25

179-164

78

7

Лада

67

24

3

4

4

10

22

160-166

76

8

Амур

67

23

3

3

7

5

26

156-174

70

9

Нефтехимик

68

20

6

1

6

9

26

158-201

69

10

Сибирь

67

20

3

5

3

8

28

148-179

67

11

Адмирал

67

14

4

3

6

6

34

146-193

54

12

Барыс

67

11

4

5

3

5

39

136-205

48

  

Теги:
КХЛ