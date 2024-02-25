"Ливерпуль" стал обладателем Кубка английской лиги по футболу

В финале команда со счетом 1:0 обыграла "Челси"

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. "Ливерпуль" в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл "Челси" в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Мяч на 118-й минуте забил Вирджил ван Дейк.

"Ливерпуль" в десятый раз стал обладателем Кубка лиги, команде принадлежит рекорд по числу побед в турнире. Ранее "Ливерпуль" выигрывал титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах. Ближайшим преследователем является "Манчестер Сити" (восемь побед). "Челси" побеждал в турнире пять раз (1965, 1998, 2005, 2007, 2015).

Команды сыграли между собой в финале Кубка английской лиги в третий раз. В 2005 году победу со счетом 3:2 в дополнительное время одержал "Челси". В 2022 году "Ливерпуль" оказался сильнее в серии пенальти - 11:10 (основное время - 0:0).