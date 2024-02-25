Шахматисты из новых регионов сыграли за сборные России на детском турнире "Единый мир"

В турнире приняли участие более 80 спортсменов из 10 стран

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Команда Абхазии стала победителем Международного детского шахматного турнира "Единый мир", который прошел в гибридном формате.

Второе место заняла первая сборная России, третьей стала третья сборная России.

В турнире приняли участие более 80 спортсменов из 10 стран. Впервые спортсмены из новых регионов выступали в составе сборных России.

Мероприятие одновременно прошло в онлайн и офлайн-форматах, благодаря чему игроки получили возможность помериться силами с большим числом шахматистов из разных стран. В России местом проведения турнира стали Саранск, Донецк и Мелитополь. Турнир "Единый мир" прошел в четвертый раз.