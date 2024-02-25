Штырков объяснил свои результаты в боях против Вагабова и Минеева разными базовыми стилями

Боец из Екатеринбурга проиграл два последних поединка по правилам кикбоксинга - Минееву в ноябре 2023 года и Вагабову 24 февраля 2024-го

ТЮМЕНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) из Екатеринбурга Иван Штырков объяснил свои поражения в двух последних боях по правилам кикбоксинга от Владимира Минеева и Вагаба Вагабова разными базовыми видами единоборств. Об этом он рассказал ТАСС после турнира RCC 18, который прошел в Тюмени.

"У моих противников - что у Минеева, что у Вагабова - есть высокий уровень ударной техники. Эта ударная база и решает в таких противостояниях. Я ставлю удар не так давно, года с 2016-го, у моих соперников эта база с детства. Именно эта специфика и решает. Мне тяжело подстроиться. Где-то я могу навязать сумбурный бой, но бились мы по правилам кикбоксинга, так что в клинч не уйдешь, не поборешься", - сказал Штырков.

Базовым видом единоборств для Штыркова является самбо, для Минеева - кикбоксинг, для Вагабова - бокс.

Также Штырков отметил, что его бои по правилам кикбоксинга - запрос публики и организаций, которые устраивают поединки. "Я не уходил из ММА. Я с удовольствием подерусь как по правилам ММА, так и по правилам кикбоксинга, так и по правилам самбо. Главное, чтобы людям было интересно", - отметил боец.

О подготовке к боям и отдыхе

"Когда я соглашаюсь на бой против ударников, я в любом случае готовлюсь и прохожу кэмп (тренировочный лагерь перед поединком - прим. ТАСС) на максимум. Я к каждому бою готовлюсь, как в последний раз. Я никогда не выхожу в октагон отбыть номер. Выхожу драться и победить", - продолжил Штырков.

После поединка с Минеевым уральский боец планировал устроить месяц или два отдыха.

"Много ездили с пресс-турами перед боем. Говорил команде: "Отдеремся с Минеевым, и надо отдых устроить". А через неделю полетели с главой лиги RCC Николаем Клименко в Москву, и там он предложил сразиться с Вагабовым по правилам кикбоксинга. А я в хорошем настроении, после удачно проведенного боя, на кураже, согласился", - заявил уральский боец.

Изначально поединок был назначен на 3 февраля, и уже в декабре Штырков начал готовиться к бою с Вагабовым. "В декабре и все январские праздники готовился. Мы 3-го числа [января] уже спарринговали. После переноса мы еще на три недели продлили подготовку", - сказал Штырков.

Штырков проиграл два последних поединка по правилам кикбоксинга. В ноябре 2023 года в Сочи он уступил Минееву решением судей, 24 февраля 2024 года судьи отдали победу Вагабову в главном поединке RCC 18 в Тюмени.