Игрок команды ENEMY заявил, что хочет победить на Играх будущего 2025 года

В финале турнира по игре "Мир танков" ENEMY проиграла Beyond

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Участник турнира Игр будущего по игре "Мир танков" в составе российской команды ENEMY Кирилл Демьянков хотел бы победить в следующем году. Такое мнение он высказал ТАСС.

Победителем турнира Игр будущего по игре "Мир танков" стала российская команда Beyond, обыгравшая в финале коллектив ENEMY со счетом 7:1.

"Пока что мы разбиты, сложно что-то сказать, эмоции только негативные. Лично я очень хотел бы вернуться в следующем году за победой", - поделился киберспортсмен.

"Мир танков + суперфинал" является дисциплиной из вызова "Стратегия", в ней приняли участие 8 команд по 7 человек в каждой, а призовой фонд турнира составил $500 тыс.

Демьянков также подчеркнул, что еще одной причиной вернуться на турнир стала его великолепная организация. "Организация для этой дисциплины была на высочайшем уровне - это нереально круто. С другими дисциплинами сложно сравнивать, потому что конкретно мы играем в основном только в танки", - отметил Демьянков.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут свыше 2 тыс. человек из 107 стран.