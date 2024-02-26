Панарин установил личный рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" отличился в матче с "Коламбусом"

ТАСС, 26 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 2:4 проиграл "Коламбусу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Коламбуса" отметились Дмитрий Воронков (5-я минута), Кирилл Марченко (21), Джек Рослович (32) и Иван Проворов (39). У проигравших отличились Артемий Панарин (15) и Адам Эдстрём (32). Марченко, Воронков и их одноклубник Егор Чинахов записали на свой счет по результативной передаче. Воронков был признан третьей звездой встречи. Он забросил 16-ю шайбу в дебютном сезоне НХЛ, по этому показателю российский нападающий занимает четвертое место в истории "Коламбуса". Большего него забрасывали Рик Нэш (17 шайб, сезон-2002/03), Пьер-Люк Дюбуа (20, сезон-2017/18) и Марченко (21, сезон-2022/23).

Панарин забросил 33-ю шайбу в нынешнем сезоне, форвард установил личный рекорд по числу голов в регулярном чемпионате НХЛ. В сезоне-2019/20, в первом после перехода в "Рейнджерс", форвард поразил ворота соперников 32 раза. Для Панарина это девятый сезон в НХЛ, ранее он выступал за "Коламбус" и "Чикаго", в составе которого дважды добирался до отметки в 30 голов за регулярный чемпионат.

"Рейнджерс" прервали рекордную 10-матчевую победную серию, ранее клуб побеждал в 10 играх подряд в сезонах-1939/40 и 1972/73. Клуб из Нью-Йорка возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 81 очко в 59 матчах. "Коламбус" идет восьмым с 48 очками после 57 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" и "Коламбус" вновь сыграют друг против друга, игра пройдет в Нью-Йорке в ночь на 29 февраля по московскому времени.

В других матчах игрового дня "Питтсбург" дома обыграл "Филадельфию" (7:6), у победителей результативным пасом отметился Евгений Малкин. "Каролина" на выезде проиграла "Баффало" (2:3 после буллитов), "Виннипег" на своем льду одолел "Аризону" (4:3 ОТ), "Нэшвилл" в гостях справился с "Анахаймом" (4:2).

"Чикаго" дома уступил "Детройту" (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий Патрик Кейн, который 16 лет выступал за "Чикаго" и трижды выиграл с командой Кубок Стэнли. Перед началом встречи прошла церемония выведения из обращения седьмого номера, под которым за "Чикаго" выступал американский защитник Крис Челиос.