"Ваш вес придет в норму". Как проходят турниры по зимнему плаванию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Плаванием в холодной воде можно заниматься в любом возрасте, при правильном подходе оно положительно влияет на здоровье. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов.

С 23 по 25 февраля на Гребном канале Москвы прошел всероссийский Кубок дружбы. Навигация на канале закрыта, для пловцов был вырублен бассейн во льду, там и проходили заплывы на разные дистанции - от 25 до 200 м.

Первый заплыв был совершен в честь Дня защитника Отечества, его посвятили в том числе подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Официальное открытие турнира состоялось на следующий день.

Воскресный заплыв предваряла танцевальная разминка. Были созданы все условия, чтобы спортсмены могли согреться после заплыва, - организаторы привезли баню, а также установили подогреваемый чан с водой. Правда, первое время после начала соревнований никто в чан не нырял и в баню не заходил.

Проведение заплывов в честь Дня защитника Отечества было возрождено в прошлом году. Тогда только в праздничных заплывах приняло участие 212 спортсменов из 32 регионов страны. В этот раз, по словам Замыслова, за три дня участниками соревнований стало более 500 человек.

"Конечно, хотелось бы видеть больше спортсменов, но это тоже хороший показатель, - отметил он. - Потому что в эти даты проходят соревнования в ряде регионов нашей страны. Пловцы вынуждены выбирать, куда им ехать, и спасибо, что они приехали к нам".

Чем полезно зимнее плавание

Отличительной особенностью финального дня Кубка дружбы стал заплыв спортсменов с флагами организаций, развивающих зимнее плавание. Над водой, ожидаемой температурой которой был +1 градус по Цельсию, проплывали флаги России, "Вельяминовских моржей", "Моржей Воронцово". После соревнований участники насладились игрой в зимнее водное поло.

Успешным в минувшие выходные можно назвать выступление спортсменов команды "АквАйСпорт-Тюмень", за три дня они выиграли 36 медалей (28 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые).

По словам Замыслова, зимнее плавание полезно как для здоровья, так и для хорошего настроения. "Это позитив. Если люди переживают о каком-то избыточном весе, то поверьте, он у вас придет в норму", - сказал он.

"Сколько можно плавать в такую погоду? Все зависит от вашей подготовки. Любой начинающий участник может от 30 секунд продержаться в воде. У нас плавали люди, которые первый раз плавали, и получили за это дипломы. Некоторые окунаются, некоторые сразу пытаются плыть 25 метров, а некоторые пытаются проплыть 50. Я должен их сдерживать, объяснять все нюансы", - объяснил глава федерации.

Всероссийские соревнования стартами в Москве не заканчиваются, несмотря на уходящую зиму. Следующий этап Кубка дружбы пройдет в Крыму 24 марта. "Там вода 10 градусов тепла, но мы все равно подпадаем под критерий зимней воды, дистанция составит 1 км", - сказал Замыслов.