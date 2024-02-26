Судьи будут объявлять решения после вмешательства VAR в матчах чемпионата и Кубка России

Российский футбольный союз принимает участие в эксперименте ФИФА

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Главные арбитры матчей Фонбет - Кубка России по футболу будут объявлять принятые решения после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

"РФС примет участие в эксперименте Международной федерации футбола и Международного совета футбольных ассоциаций. С возобновления сезона на матчах чемпионата и кубка страны арбитры начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Их можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции. Судьи должны будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение "вне игры" или определяет, где были нарушены правила - в штрафной площади или за ее пределами", - говорится в сообщении.

Первые матчи чемпионата России после зимней паузы пройдут на этой неделе. 1 марта "Ростов" примет самарские "Крылья Советов".