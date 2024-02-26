В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин

При инциденте никто не пострадал

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Край трамплина для соревнований по сноуборду обрушился после проведения фестиваля "Битва на Туре" в Тюмени, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения Федерации сноуборда России.

Соревнования проходили с 23 по 24 февраля.

"Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности. После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана", - говорится в сообщении.