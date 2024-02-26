Российские прыгуны на батуте приступили к оформлению виз на этап Кубка мира в Германию

По итогам турнира станут известны обладатели 24 олимпийских лицензий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на батуте Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов приступили к оформлению въездных документов в Германию, где в конце марта пройдет заключительный квалификационный этап Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте Николай Макаров.

"Работаем над этим, но я лично не занимаюсь визами, поэтому не знаю, как сейчас идет процесс", - ответил Макаров на вопрос, начали ли спортсмены заниматься оформлением виз в Германию.

По итогам этапа Кубка мира, который пройдет в германском Котбусе с 22 по 24 марта, станут известны обладатели 24 олимпийских лицензий (по 12 - у мужчин и женщин).

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой четырех российских прыгунов на батуте. Необходимый для выступления нейтральный статус получили Лебедева, Бладцева, Козлов и Касимов.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.