Футболист Головин надеется, что "Монако" проведет удачный матч против ПСЖ

Игра состоится 1 марта

ТАСС, 26 февраля. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин надеется, что матч чемпионата Франции по футболу против "Пари Сен-Жермен" сложится для его клуба удачно. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В воскресенье "Монако" на выезде обыграл "Ланс" (3:2) и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

"Получилась очень эмоциональная, открытая игра с большим количеством голевых моментов, - сказал Головин. - Так вышло, что и мы, и соперник в этом матче больше преуспели в атаке и созидании, чем в обороне, обычно такие матчи запоминаются и нравятся болельщикам. В каких-то моментах повезло нам, где-то удача была на стороне соперника, тут можно вспомнить и наш незабитый пенальти. Очень хорошо, что в итоге мы смогли выиграть и набрать три очка".

Встреча против ПСЖ пройдет 1 марта. "Будем готовиться как обычно, тем более у нас сейчас идут такие матчи, когда соперниками являются прямые конкуренты по таблице. Не так давно была "Ницца", теперь "Ланс", в пятницу будет "ПСЖ", интересная серия. Две игры мы выиграли, правда, уступили "Тулузе". Надеюсь, с парижанами сыграем удачно. Понятно, что это серьезный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате, но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков", - добавил Головин.

ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции с 54 очками после 23 туров. "Монако" набрал 41 очко и отстает от второго места, на котором располагается "Брест", на 2 очка.