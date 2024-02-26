Китайский игрок Dota 2 рассказал, что его впечатлило на Играх будущего в Казани

Команда игрока Invictus Gaming на турнире заняла третье место

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки китайской команды по Dota 2 Invictus Gaming никогда не видели много снега, так как живут на юге страны, обилие осадков в Казани во время Игр будущего удивило их. Об этом ТАСС рассказал игрок команды Чжи Бяо Е (Bo Bo Ka).

На Играх будущего команда Invictus Gaming заняла третье место в турнире по Dota 2.

"Условия были комфортными для нашей команды, самое важное, что было все хорошо с точки зрения медицинской помощи, - сказал Чжи Бяо Е. - Главное впечатление - снег. Мы живем на юге Китая, такого у нас нет, поэтому для меня это было удивительным. В этот раз нам очень повезло с группой, поэтому легко вышли в плей-офф, это здорово. Спасибо организаторам за такую возможность путешествовать".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.