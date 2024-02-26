Более 750 самбистов примут участие в чемпионате России в Брянске

Соревнования определят состав сборной России для выступления на чемпионатах Европы и мира

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Участие более 750 самбистов ожидается на чемпионате России, который пройдет с 4 по 6 марта в Брянске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации самбо.

Турнир пройдет в 74-й раз. Соревнования определят новый состав сборной России для выступления на чемпионатах Европы и мира. Критерии прозрачны - победители будут бороться за награды чемпионата мира, обладатели серебряной медали отправятся на континентальный чемпионат, бронзовые призеры выступят в августе 2024 года на Кубке мира в Киргизии.

Чемпионат России пройдет во Дворце единоборств имени Артема Осипенко, который был открыт 13 августа 2022 года и носит имя самого титулованного действующего самбиста мира. Осипенко - капитан сборной России, 11-кратный чемпион страны и 10-кратный чемпиона мира. Он также выступит на предстоящем чемпионате в Брянске.

"Мы рады, что чемпионат России пройдет в таком знаковом месте. Дворец единоборств имени Артема Осипенко - новый, современный и многофункциональный комплекс, отвечающий всем нашим требованиям. Брянск полностью готов принять соревнование такого уровня, мы ожидаем более 750 лучших самбистов России", - приводит слова президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева пресс-служба организации.