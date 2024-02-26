Столяров назвал главное отличие Игр будущего от Олимпиады

Руководитель соревнований отметил, что философией Игр будущего являются эксперименты

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Игры будущего нельзя сравнивать с Олимпиадой, поскольку отличаются не только масштабы событий, но и концепция проведения соревнований. Об этом журналистам рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

Первые Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта.

"Игры будущего - это один большой эксперимент, во время которого мы продолжаем тестировать и улучшать продукт. Нас иногда сравнивают с Международным олимпийским комитетом, но мы слишком маленькие для того, чтобы даже претендовать на это сравнение. Но у нас и другая философия: если у них каноны и догматы, то у нас постоянный эксперимент", - сказал Столяров.

"Сейчас у нас 21 дисциплина, но в следующих [соревнованиях] может быть как 23, 51, так и 108", - добавил он.

В основную программу первых Игр будущего входят 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.