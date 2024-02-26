Глава Игр будущего рассказал об "уставшей робособаке" на церемонии открытия

Церемония открытия Игр будущего прошла 21 февраля

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Робособака, которая отключилась во время танца на церемонии открытия Игр будущего в Казани, работала без сбоев во время репетиции, однако инцидент в итоге стал мемом, сопоставимым с нераскрывшимся кольцом во время церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Об этом ТАСС сообщил руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

Церемония открытия Игр будущего прошла 21 февраля. В интернете за вышедшим из строя роботом закрепилось шутливое название "уставшая собака".

"Меня тоже интересует этот вопрос, - ответил Столяров на просьбу назвать причину сбоя. - На всех репетициях, которые я посетил, она прекрасно себя чувствовала. Просто стала мемом, еще все говорят о том, что это пасхалочка нераскрывшегося кольца [на церемонии открытия Олимпиады в Сочи]. Но больше я ничего не комментирую, дождитесь церемонии закрытия, возможно, там будет ответ".

Церемония закрытия Игр будущего пройдет 3 марта.