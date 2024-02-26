Объявившая о возобновлении карьеры Веснина пропустит турниры WTA в США из-за травмы

Спортсменка планировала выступить в ряде соревнований в США в парном разряде

ТАСС, 26 февраля. Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) из-за травмы. Об этом она сообщила в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Веснина, объявившая о возобновлении карьеры 28 декабря 2023 года, ранее сообщала о желании сыграть на соревнованиях в США в паре с соотечественницей Анастасией Потаповой. Турниры должны были стать для нее первыми после паузы.

"Это я сижу после тренировки, смотрю в одну точку и пытаюсь собраться с мыслями. В Индиан-Уэллс уже точно не лечу. Простуда, травма ахилла дали о себе знать не вовремя. Но, как говорится, все, что ни делается, - все к лучшему", - написала спортсменка.

В комментарии телеграм-каналу "Теннисология" спортсменка рассказала, что по этой же причине пропустит турнир в Майами (штат Флорида, США). Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет 6-17 марта, в Майами - 19-31 марта.

Весниной 37 лет, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде, а также Открытого чемпионата Австралии (2016) в миксте. На ее счету 18 побед на турнирах WTA в парном разряде, 3 - в одиночном. Веснина в составе сборной России в 2007 и 2008 годах выигрывала Кубок Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).