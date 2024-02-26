В Играх будущего сообщили о равном с Уимблдоном зрительском интересе

В воскресенье вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что церемонию открытия Игр будущего и прошедшие соревнования в общей сложности посмотрели более миллиарда человек

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Зрительский интерес к Играм будущего сопоставим с тем, что имеет теннисный турнир Большого шлема Уимблдон. Об этом на встрече с гостями "Города будущего" в международном выставочном центре "Казань экспо" рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

В воскресенье вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что церемонию открытия Игр будущего и прошедшие соревнования в общей сложности посмотрело более миллиарда человек.

"Когда мы перешагнули планку, у меня спросили, с чем [эту цифру] можно сравнить? И мы нашли референс - это теннисный турнир Уимблдон. В 2023 году у них был тоже был миллиард просмотров. Но разница в том, что их турнир существует с 1877 года - ему 147 лет, а мы - один год. И этим можно страшно гордиться, но мы не гордимся, а идем вперед", - сказал Столяров.

Игры будущего проходят с 21 февраля по 3 марта в Казани. В основную программу первых Игр будущего входят 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.