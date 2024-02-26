Месси, Джокович и Ферстаппен вошли в число номинантов на премию лучшему спортсмену года

Также на премию претендуют Арман Дюплантис, Ноа Лайлс и Эрлинг Холанд

ТАСС, 26 февраля. Аргентинский футболист Лионель Месси, сербский теннисист Новак Джокович и чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" нидерландец Макс Ферстаппен включены в число номинантов на премию лучшему спортсмену 2023 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Об этом сообщается на сайте оргкомитета награды.

Также на премию претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, американский бегун Ноа Лайлс и норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

На аналогичную премию у женщин претендуют испанская футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати, первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, бегуньи Шерика Джексон, Фейт Кипьегон и Ша'Карри Ричардсон, представляющие Ямайку, Кению и США соответственно.

Церемония награждения пройдет 22 апреля.