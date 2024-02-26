Кластер зимних видов спорта в Югре будут использовать и для туристических целей

В рамках создания кластера власти занимаются ремонтом и усовершенствованием Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, горнолыжного комплекса "Хвойный урман", открытого стадиона на 10 тыс. зрителей "Югра-Атлетикс" и гостиничного комплекса "На семи холмах"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Кластер зимних видов спорта, проект создания которого реализуется с 2023 года в Югре, будут использовать и для туристических целей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

В рамках создания кластера власти занимаются ремонтом и усовершенствованием Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, горнолыжного комплекса "Хвойный урман", открытого стадиона на 10 тыс. зрителей "Югра-Атлетикс" и гостиничного комплекса "На семи холмах".

"Здесь много работы: нужно отремонтировать оба склона, создать инфраструктуру по сопровождению его (кластера - прим. ТАСС) содержания, в данном случае одновременно со спортивным значением усилить его возможности за счет использования туристами. В этой связи востребовано будут создание условий и для питания, и по прокату снаряжения и оборудования. Склон у нас замечательный, красивый, уникальный, и в этой связи не усилить его возможности за счет туризма - просто было бы расточительно как минимум", - сказала Комарова.

Комарова добавила, что специалисты и спортивные федерации работают над усовершенствованием трассы, ее адаптацией не только под соревнования по биатлону, но и под лыжные соревнования. Она отметила, что стадион "Югра-Атлетикс" будет использоваться как для "сухих" тренировок по лыжам и биатлону, так и по своему основному легкоатлетическому направлению. "Надеюсь, все получится в формате, который понравится и начинающим, и профессиональным спортсменам", - заключила она.

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко с биатлонным центром, обладающим всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов, расположен в столице Югры недалеко от центральной части города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе 9,7 тыс. человек на стационарных трибунах.