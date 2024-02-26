"Металлург" закончил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Восточной конференции

В заключительный день регулярного чемпионата "Металлург" обыграл "Авангард" со счетом 3:1

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и занял первое место в Восточной конференции. Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 298 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гребенкин (1-я минута), Владислав Еременко (30) и Игорь Гераськин (60). У проигравших отличился Николай Прохоркин (42). У "Металлурга" на 13-й минуте произошла замена вратаря: вместо получившего повреждение Никиты Подскребалина на лед вышел Александр Смолин.

"Металлург" набрал 95 очков и занял 1-е место в таблице Восточной конференции. "Авангард" с 92 очками остался на 2-й строчке. В первом раунде плей-офф "Металлург" сыграет с хабаровским "Амуром", "Авангард" встретится с тольяттинской "Ладой". Первые матчи серий до четырех побед состоятся 1 марта в Магнитогорске и Омске.

В других парах первого раунда плей-офф уфимский "Салават Юлаев" (3-е место) сыграет с челябинским "Трактором" (6), казанский "Ак Барс" (4) встретится с екатеринбургским "Автомобилистом" (5). Серии начнутся 29 февраля матчами в Уфе и Казани.