Российского хоккеиста "Колорадо" Ничушкина допустили до тренировок с командой

В январе Ничушкин покинул расположение "Колорадо" для прохождения программы помощи игрокам НХЛ

ТАСС, 26 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерий Ничушкин допущен до тренировок с командой. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Валерий Ничушкин допущен к возобновлению тренировок с командой и вступил в этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам. Ничушкину пока не разрешено вернуться в игру", - говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

15 января стало известно, что Ничушкин покинул расположение "Колорадо" на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Хоккеист объяснил свое решение желанием "решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда". Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем.

Ничушкину 28 лет. В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. На момент приостановки выступления за "Колорадо" россиянин являлся вторым снайпером и четвертым бомбардиром команды в нынешнем сезоне.