Команда из Индии выиграла битву роботов на Играх будущего

В финале индийская команда победила российской коллектив Daddy Bots

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Команда из Индии DS Robotics стала победителем в дисциплине "Битва роботов" на Играх будущего. Соревнования проходят в Казани.

В финале индийская команда победила российской коллектив Daddy Bots. В матче за третье место российская команда "Турбомехатроники" победила другой российский коллектив Energy Girls.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвовали 16 команд, в каждой от одного до пяти участников. Соревнования проходили по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре команды, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.