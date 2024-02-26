Билялетдинов: форвард "Ак Барса" Радулов вышел на матч КХЛ с "Адмиралом" голодным до игры

Главный тренер казанской команды выразил надежду, что нападающий принесет пользу в плей-офф

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Капитан и нападающий казанского "Ак Барса" Александр Радулов соскучился по игре и вышел на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским "Адмиралом" с особым настроем. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

26 февраля "Ак Барс" дома победил владивостокский "Адмирал" со счетом 4:2. Радулов появился в составе впервые с 15 февраля.

"В общем-то, хорошее было начало, ребята хорошо начали, играли неплохо, неслучайно забивали и создавали моменты, - сказал Билялетдинов. - Немного в конце смазали, были допущены индивидуальные ошибки, но такое бывает, над этим нужно работать".

"Радулов давно не играл, такой выскочил голодный, в целом он готов. Будем надеяться, что принесет нам пользу", - добавил Билялетдинов.

"Ак Барс" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ казанская команда сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", первые две игры пройдут в Казани.