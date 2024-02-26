Участник битвы роботов из Ирана рассказал, что хотел бы задержаться в России

Мохсен Бэзгир надеется, что Игры будущего станут ежегодными

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Член команды Diaco из Ирана Мохсен Бэзгир, приехавший в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, хотел бы подольше задержаться в России. Об этом он рассказал ТАСС после окончания турнира.

"Это потрясающее событие, организовано все на высшем уровне. Шикарная церемония открытия, все команды, которые принимают участие в турнире, показали себя профессионалами своего дела. Здорово, что у нас получилось пообщаться и обменяться опытом. Надеюсь, Игры будущего станут ежегодным событием и мы еще не раз примем в них участие. В России нам очень понравилось. Я думаю, у наших стран много общего. Сегодня нам удалось побывать в мечети "Кул-Шариф", которая находится на территории Казанского кремля, прекрасное место. Мне бы хотелось задержаться здесь подольше", - сказал Бэзгир.

В субботу в своем первом бою Diaco проиграли российской команде Daddy Bots из Санкт-Петербурга. Во второй битве в понедельник иранская команда победила коллектив "Хищники" из Казахстана.

"На самом деле, мы удовлетворены тем, как сложился для нас турнир. Конечно, мы расстроились, когда проиграли прошлую битву, удача отвернулась от нас. Но в этот раз все получилось, и мы очень счастливы", - добавил спортсмен.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.