Чемпион России по футболу 2017 года Глушаков перешел в армянский "Урарту"

Срок контракта не сообщается

ТАСС, 27 февраля. Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с армянским футбольным клубом "Урарту". Об этом сообщает пресс-служба ереванской команды.

О сроках контракта с полузащитником не сообщается.

Глушакову 37 лет, до подписания контракта с "Урарту" он был свободным агентом. Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

"Урарту" после 21 тура чемпионата Армении набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.