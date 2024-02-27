Четвертый матч в плей-офф ВХЛ между "Рубином" и "Норильском" не планируют переносить

Третий матч серии был перенесен на неопределенный срок из-за погодных условий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф Олимпбет - Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между "Норильском" и тюменским "Рубином" не планируют переносить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Норильска".

Третий матч серии был перенесен на неопределенный срок из-за погодных условий. "Рубин" не смог вылететь на игру в Норильск.

"Завтрашняя игра между "Норильском" и "Рубином" пока стоит по плану", - сказали ТАСС в пресс-службе "Норильска". В "Рубине" сообщили агентству, что вылет в Норильск на четвертый матч запланирован на утро 28 февраля.

Позднее пресс-служба ВХЛ сообщила, что игры между "Норильском" и "Рубином" пройдут 28 и 29 февраля.

Счет в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ между "Рубином" и "Норильском" равный - 1-1. Ответные матчи должны были пройти 27 и 28 февраля в Норильске.