Клуб КХЛ "Витязь" договорился о новом контракте с одним из основных вратарей

Генменеджер отметил, что решение по новому контракту главного тренера Дмитрия Рябыкина примут после подведения итогов сезона

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" договорился о новом соглашении с одним из основных вратарей команды Максимом Дорожко. Об этом журналистам рассказал генменеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

25-летний Дорожко провел в сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 43 матча, в которых одержал 13 побед. В 2022 году голкипер получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала.

"Есть договоренность с Дорожко, с Иваном Савчиком договоренность. С остальными только начинается переговорный процесс, агенты просили игроков не дергать", - сказал Варицкий.

Генменеджер рассказал о переговорном процессе с одним из лидеров команды канадцем Скоттом Уилсоном. "Он попросил какое-то время, чтобы подумать, у него должен родиться третий ребенок. Сейчас он попросил вернуться домой, поговорить с близкими, которые все же живут далеко отсюда", - отметил Варицкий.

Контракт главного тренера команды Дмитрия Рябыкина истекает в конце апреля. "Только вчера закончился регулярный чемпионат. Будем подводить итоги, встречаться с руководителями, спонсорами. У всех контракты до 30 апреля. Команду мы распустили, прошло собрание. Ждем решения руководителей", - подытожил генменеджер "Витязя".