Серия первого раунда плей-офф КХЛ между московским и минским "Динамо" начнется 2 марта

Изначально серия должна была начаться 1 марта матчем на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый матч серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским и минским "Динамо" стартует 2 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Изначально серия должна была начаться 1 марта матчем на "ВТБ-Арене". Вторая игра также должна была пройти на домашнем стадионе бело-голубых 3 марта, в этот же день "ВТБ-Арена" должна принять матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Динамо" и "Локомотивом". Вторая игра серии между московским и минским "Динамо" пройдет 4 марта в Москве.

Первая игра серии стартует в 17:00 мск, вторая - в 19:30 мск. Третий и четвертый матчи серии состоятся в Минске 6 марта (начало - 19:10 мск) и 8 марта (начало - 17:10 мск). В случае необходимости пятый матч пройдет в Москве 10 марта (17:00 мск), шестой - в Минске 12 марта (19:10 мск), седьмой - в Москве 14 марта (19:30 мск).

Московское "Динамо" стало победителем регулярного чемпионата КХЛ, набрав 98 очков. Минская команда заняла восьмое место в Западной конференции с 69 очками.