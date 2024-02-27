Монсон рассказал, что переехал жить в Россию из-за "русской души"

Спортсмен отметил, что в России нашел добрых и гостеприимных людей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Боец и депутат Джефф Монсон рад, что принял решение стать россиянином, страна привлекает его добрыми людьми и "русской душой". Об этом он рассказал ТАСС.

"У меня было многое в Америке, - сказал Монсон. - Там же осталась и часть моей семьи. Но там не было всего того, что я нашел в России. Это и добрые, гостеприимные люди, и русская душа".

"Я очень рад, что когда-то принял решение стать россиянином", - добавил спортсмен.

Монсону 53 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года он избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".