Хоккеист "Динамо" Джиошвили рассказал, что болеет за своего брата - игрока "Химика"

В 49 матчей ВХЛ Владислав Джиошвили набрал 23 очка

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского "Динамо" Максим Джиошвили всячески поддерживает своего брата Владислава Джиошвили, играющего в воскресенском "Химике". Об этом форвард бело-голубых рассказал ТАСС.

Максим Джиошвили в составе "Динамо" стал обладателем Кубка континента. Его младший брат выступает в системе "Спартака" за воскресенский "Химик". В 49 матчах регулярного чемпионата Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) он набрал по системе "гол + пас" 23 очка (15 + 8). В двух играх плей-офф Владислав Джиошвили забросил шайбу.

"Подколов у нас никаких нет, я только поддерживаю его. В этом году они хорошо начали, вышли в плей-офф. В прошлом сезоне у них был замечательная победа, и сейчас не хуже играют", - сказал Максим Джиошвили.

"Химик" является действующим обладателем Кубка Петрова, вручаемого лучшей команде ВХЛ.