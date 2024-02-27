Танцующего робота показали во время Игр будущего

Также во время мастер-класса был представлен маленький робот, который умеет передвигаться по проложенной линии

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Танцующего робота представили в главном пресс-центре Игр будущего, расположенном в международном выставочном центре "Казань экспо". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Робота представил во время мастер-класса от роболаборатории казанского кампуса "Школы 21" Александр Четвергов. По словам специалиста, для робота выбирается музыка, после чего он начинает танцевать. По танцам роботов также проводятся конкурсы. Машина может передвигаться в разные стороны и крутиться.

Также во время мастер-класса был представлен маленький робот, который умеет передвигаться по проложенной линии.

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.