Маскота бразильского футбольного клуба обвинили в сексуальных домогательствах

По ходу матча чемпионата Бразилии мужчина приставал к журналистке

ТАСС, 27 февраля. Журналистка Жизель Кюмпель обвинила в сексуальных домогательствах мужчину, который работает маскотом в бразильском футбольном клубе "Интернасьонал". Об этом сообщил аргентинский телеканал TyC Sports.

По информации источника, женщина уже подала заявление в полицию. Отмечается, что по ходу матча мужчина делал непристойные жесты в адрес журналистки, а затем обнял и поцеловал ее в конце игры, когда "Интернасьонал" забил победный гол в компенсированное ко второму тайму времени.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля, когда "Интернасьонал" на своем поле со счетом 3:2 обыграл "Гремио" в матче чемпионата Бразилии. Благодаря этой победе команда оторвалась от соперника в турнирной таблице национального первенства и упрочила лидерство. "Интернасьонал" набрал 25 очков по итогам 10 туров, "Гремио", идущий вторым, имеет на счету 20 очков.