Участник Игр будущего из Германии рассказал, что ожидал более холодной погоды в России

Леон Шуберт отметил, что в России очень красиво

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС /. Участник команды Teutonic Racing из Германии Леон Шуберт, приехавший в Казань на Игры будущего для выступления в гонке дронов, ожидал, что в России будет холоднее. Об этом он рассказал ТАСС после выступления в квалификационной части турнира.

"Я впервые в России. Здесь не так холодно, как я боялся. Я думал, будет гораздо холоднее, - сказал Шуберт. - Когда я проверял погоду онлайн до прилета, показывало, что тут минус 26-28. В целом впечатления от страны положительные, здесь очень красиво".

"Я занимаюсь гонками дронов уже больше десяти лет. Сегодня все прошло просто ужасно, я выступил не так, как должен был, - добавил Шуберт. - Из хорошего - успел пообщаться с пилотами из других команд, посмотрел их выступления, отметил сильные стороны соперников, увидел кое-какие их приемы. Есть команды, которые мы могли бы с легкостью обогнать, но есть и те, победить которых для нас просто невозможно. Главные наши соперники - это команды из Южной Кореи и Франции, одна из российских команд тоже довольно сильная. Сейчас мы где-то в середине турнирной таблицы, но мы надеемся по завершении турнира попасть как минимум в топ-4".

Соревнования по гонке дронов стартовали во вторник. В турнире участвует 16 команд из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Турции, Франции и Южной Кореи. Призовой фонд - 250 тысяч долларов. Соревнования состоят из квалификации и основного этапа. Во время квалификации участники определяют стартовые позиции в основном этапе, проходя виртуальную трассу на скорость. Во время основного этапа дроны каждой команды должны преодолеть дистанцию в 50 кругов быстрее соперника. Во время гонки один участник команды управляет дроном, а второй выступает механиком и находится на пит-стопе. На середине дистанции партнеры меняются ролями.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.