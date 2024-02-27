Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае

Российский спортсмен в двух сетах обыграл француза Люку ван Аша

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл француза Люку ван Аша в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под четвертым номером. Ван Аш попал в основную сетку соревнования как лаки-лузер. Следующим соперником Хачанова станет чех Иржи Легечка (без номера посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем шести турниров под эгидой организации, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

19-летний ван Аш располагается на 72-й строчке в мировом рейтинге. На его счету нет титулов ATP. Лучшим результатом француза на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2024).

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.