Венгерский участник Игр будущего отметил роль удачи в гонке дронов

Во вторник прошли квалификационные соревнования в гонке дронов среди 16 команд из 12 стран

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС /. Участник команды Airworthy из Венгрии Роланд Ронто, приехавший в Казань на Игры будущего для выступления в гонке дронов, считает, что в этой дисциплине многое будет зависеть от удачи. Об этом он рассказал ТАСС.

"Честно говоря, я не очень беспокоюсь по поводу результатов квалификации на этом турнире, потому что они непредсказуемые, я бы даже сказал, во многом случайные, - отметил Ронто. - Не могу сказать, что выложился на все сто процентов, скорее, я просто наслаждался процессом. Что касается завтрашнего дня, у меня нет особых ожиданий, потому что, как мне кажется, многое будет зависеть от удачи. Я просто постараюсь показать все, на что способен, и буду надеяться на лучшее".

Соревнования по гонке дронов стартовали во вторник. В турнире участвует 16 команд из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Турции, Франции и Южной Кореи. Призовой фонд - $250 тыс. Соревнования состоят из квалификации и основного этапа. Во время квалификации участники определяют стартовые позиции в основном этапе, проходя виртуальную трассу на скорость. Во время основного этапа дроны каждой команды должны преодолеть дистанцию в 50 кругов быстрее соперника. Во время гонки один участник команды управляет дроном, а второй выступает механиком и находится на пит-стопе. На середине дистанции партнеры меняются ролями.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.