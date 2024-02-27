Участник Игр будущего из Южной Кореи рассказал об особенностях гонок дронов в России

На Играх будущего важно не только быстро преодолеть дистанцию, но и грамотно распределить заряд батареи дрона

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Условия гонок дронов на Играх будущего в Казани сильно отличаются от тех, к которым игроки команды Team Min's Korea из Южной Кореи привыкли у себя на родине. На турнире в России важно не только быстро преодолеть дистанцию, но и грамотно распределить заряд батареи дрона, рассказал ТАСС участник команды Ким Мин Схан.

"Эта гонка совершенно отличается от тех, в которых мы привыкли принимать участие в Южной Корее или других странах. Это командная гонка с двумя пилотами. Нам нужно преодолеть 50 кругов, используя всего четыре батареи. Обычно на одной батарее мы совершаем всего три круга, здесь же нам каким-то образом нужно на одной батарее пройти как минимум десять кругов. Это звучит невозможно, но мы должны это сделать. Это большое испытание для нас. Я знаю, что большинство российских пилотов привыкли соревноваться в таких условиях, но для нас это все в новинку, поэтому нам приходится просчитывать каждый наш шаг. Это будет непросто, мы провели несколько тренировок, но настоящий заезд завтра, посмотрим, что будет", - рассказал он.

"В этой гонке важны не столько мастерство и навыки, сколько умение правильно распределить заряд батареи дрона. На других соревнованиях мы могли потратить заряд трех батарей чуть ли не за минуту, наш дрон летел со скоростью порядка 200 км/ч, это очень быстро. Здесь же нам придется лететь очень медленно и сохранять заряд батареи. Это самая сложная часть для нашей команды, мы никогда не тренировались летать в таком режиме. Не знаю, кого можно назвать самым сильным соперником на турнире, но, наверное, стоит выделить команды из России, потому что такой формат гонок для них привычнее", - добавил спортсмен.

Соревнования в гонках дронов стартовали во вторник. В турнире участвуют 16 команд из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Турции, Франции и Южной Кореи. Призовой фонд - $250 тыс. Соревнование состоит из квалификации и основного этапа. Во время квалификации участники определяют стартовые позиции в основном этапе путем прохождения виртуальной трассы на скорость. Во время основного этапа дроны каждой команды должны преодолеть дистанцию в 50 кругов быстрее соперника. Во время гонки один участник команды управляет дроном, а второй выступает механиком и находится на пит-стопе. На середине дистанции партнеры меняются ролями.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.