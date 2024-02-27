Дзюба заявил, что ему не хватает российских команд в футбольном симуляторе FIFA

Корпорация EA исключила в апреле 2022 года из игры FIFA 2022 некоторые российские футбольные клубы, а также национальную сборную

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Российских команд не хватает в нынешней версии футбольного симулятора FIFA. Такое мнение журналистам высказал футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба.

"Я не часто играю, но поигрываю, - сказал Дзюба. - Если мы собираемся с друзьями, то вечер всегда заканчивается выяснением того, кто из нас сильнейший. Если на сборах, то тоже можем поиграть турнирчики. Но я люблю и в NHL поиграть".

"Конечно, интересно, когда российские команды есть [в FIFA], всегда прикольно ими поиграть, но сейчас их, к сожалению, нет", - добавил Дзюба.

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", английского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную страны и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".

Корпорация EA исключила в апреле 2022 года из игры FIFA 2022 некоторые российские футбольные клубы, а также национальную сборную и стадион "Открытие-Арена", на котором проводит домашние матчи московский "Спартак". Компания также изменила атрибутику, связанную с командами из России, и удалила возможность оформить стадион в цветах российского триколора. Российские команды и сборная с тех пор не представлены в футбольном симуляторе от EA.