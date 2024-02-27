Участник Игр будущего из Камеруна считает, что концепция турнира хорошо организована

Эйонг Таканг.также отметил зрелищность турнира

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Концепция Игр будущего в совмещении физической и компьютерной частей хорошо организована и смотрибельна. Такое мнение ТАСС высказал игрок камерунской команды по фиджитал-футболу Team CMR Эйонг Таканг.

Во вторник Team CMR победила российскую "Висту" и вышла в плей-офф турнира по фиджитал-футболу.

"Думаю, что это отличный турнир, я впервые участвую, концепт совмещения физической и компьютерной частей прекрасно смотреть, очень много увлеченных, - сказал Таканг. - Организация на профессиональном уровне, мы здесь наслаждаемся. Не прочувствовали погоду, потому что мы все-таки находились в отеле, а мороз - на улице. Пока не успели попробовать местную еду, так как находились в отеле, но скоро у нас должна быть экскурсия, где мы сможем это сделать".

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.