14-летний футболист умер в Аргентине от инфекционного заболевания накануне дня рождения

Расследуется версия с заражением лихорадкой денге

ТАСС, 28 февраля. Футболист аргентинского клуба "Велес Сарсфилд" Яир Родригес Перейра скончался от инфекционного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Игрок скончался в больнице. По информации портала Filo.news, сейчас расследуется версия с заражением лихорадкой денге.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Яира в связи с этой болезненной новостью, которая шокирует не только клуб, но и мир футбола в целом", - говорится в сообщении.

Футболист выступал на позиции нападающего. 28 февраля ему должно было исполниться 15 лет.