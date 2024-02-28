"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе не смог выйти в финал Кубка Испании по футболу

Сан-себастьянцы в серии пенальти проиграли "Мальорке" в ответном полуфинальном матче

ТАСС, 28 февраля. "Реал Сосьедад" в серии пенальти проиграл "Мальорке" в ответном матче полуфинальной стадии Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на домашнем поле "Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказались гости - 5:4. В составе победителей забитым мячом отметился Джованни Гонсалес (50-я минута). У проигравших гол забил Микель Оярсабаль (71). В добавленное к первому тайму время полузащитник "Реал Сосьедад" Браис Мендес не сумел реализовать пенальти.

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел в стартовом составе и провел на поле 62 минуты. По ходу первого тайма футболисту потребовалась помощь врачей, после одного из эпизодов он сел на газон и держался в районе правых ребер. 23 февраля Захарян досрочно завершил матч чемпионата Испании против "Вильярреала" (1:3) из-за травмы, игрок покинул поле на 72-й минуте. Позднее "Спорт-экспресс" сообщил, что полузащитник избежал серьезный травмы, у него диагностировали ушиб руки. Россиянин перешел в испанский клуб перед началом сезона, на его счету теперь 29 матчей и 1 голевая передача.

Первый матч в этом противостоянии завершился нулевой ничьей. "Мальорка" в четвертый раз в своей истории и впервые с 2003 года сыграет в финале Кубка Испании, тогда команда обыграла "Рекреативо" (3:0). В 1991 и 1997 годах "Мальорка" проиграла "Атлетико" (0:1) и "Барселоне" (2:3) соответственно, обе встречи завершились в дополнительное время.

Соперник "Мальорки" определится 29 февраля, когда "Атлетик" примет "Атлетико". В первой игре баски обыграли мадридцев со счетом 1:0. Действующим победителем турнира является "Реал", который в 1/8 финала уступил "Атлетико".