Бутман считает, что россияне должны выступать на Олимпиаде, несмотря на нейтральный статус

Важно, чтобы молодые спортсмены верили в себя и достигали лучших результатов в России, отметил народный артист

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх даже в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России саксофонист и джазмен Игорь Бутман.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"В идеале нам, конечно, надо участвовать командой с флагом и со всеми атрибутами, - сказал Бутман. - Считаю, на сегодняшний момент те спортсмены, которые отбираются на Олимпиаду, должны в ней участвовать. Даже если они в нейтральном статусе, это наши спортсмены. У них внутри наш флаг, победы нашего спорта, нашей спортивной индустрии, все то, что связано с нашим профессиональным спортом".

"Мы должны накопить силы, чтобы не обращать внимание на разные федерации, которые имеют право что-то обязывать или запрещать. Надо создавать свои организации, но постепенно, чтобы быть более справедливыми, более толерантными, демократичными, чем те современные международные федерации, которые действуют в таком ключе. Главное, чтобы наши молодые спортсмены верили в себя и достигали лучших результатов во всех видах спорта здесь, на родине. А потом без них уже никуда не денутся", - добавил он.

25 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что его ведомство будет ожидать финальных рекомендаций МОК по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года, после чего примет совместное с Олимпийским комитетом решение об участии отечественных атлетов.