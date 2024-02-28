В клубе КХЛ "Сибирь" назвали причину ухода спортивного директора

Кирилл Фастовский отметил, что ситуация с потерей четырех очков для клуба критична

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уход Сергея Климовича с поста спортивного директора "Сибири" был связан с ситуацией, при которой клуб был лишен четырех очков из-за нарушения лимита на легионеров в четырех матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал гендиректор "Сибири" Кирилл Фастовский.

Об уходе Климовича 13 февраля сообщил "Спорт-Экспресс".

"По спортивному директору решение уже есть, - сказал Фастовский. - История с четырьмя очками критична для клуба в сезоне, поэтому и решили с ним расстаться. Найти директора такого уровня и кругозора гораздо сложнее, чем игрока".

17 января КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. Помимо легионеров Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в четырех встречах регулярного чемпионата в заявку команды входил Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство. По ходу сезона Федерация хоккея России (ФХР) присвоила защитнику российское спортивное гражданство.

Апелляция "Сибири" на решение КХЛ рассматривалась в совместной палате КХЛ и ФХР. "Вчера состоялся арбитраж, который подтвердил первоначальное решение совместной палаты ФХР и КХЛ", - сообщил он.

Контракт Фастовского и главного тренера команды Сергея Кривокрасова с "Сибирью" истекает в нынешнем году. "Пока никаких решений не принято. Это определит попечительский совет, дата его заседания не определена", - отметил он.