В руководстве Игр будущего пока не рассчитывают на прибыль

Игорь Столяров рассказал, что на следующих Играх будущего права на контент не будут бесплатными

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Организаторы Игр будущего не рассчитывают получить прибыль от проведения первых соревнований в Казани. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

"Эти Игры точно не станут прибыльными, - сказал Столяров. - Было бы трудно ожидать, что с первого раза мы сразу выйдем на окупаемость, так ни у кого ни разу не получалось. Мы рассчитываем, что медийные права мы начнем продавать со вторых Игр. В следующем году права на контент не будут бесплатными".

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.

Призовой фонд Игр будущего составляет $10 млн, ранее Столяров отмечал, что он был сформирован без привлечения бюджетных денег.

Вторые Игры будущего пройдут в 2025 году за пределами России, желание принять соревнования публично высказывали Казахстан и Узбекистан.