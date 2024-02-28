Участники Игр будущего из Катара поблагодарили Путина за поддержку турнира

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Команда Катара по фиджитал-футболу Ajman Quattro Team благодарна президенту РФ Владимиру Путину за поддержку Игр будущего. Об этом ТАСС рассказал игрок команды Абдалла Аль Аламери и тренер команды Салим Аль Араби.

"Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина за то, как он поддерживает этот турнир, его участие в церемонии открытия вместе с пятью другими президентами говорит о значимости этого соревнования, - сказал Салим Аль Араби. - Он уделяет время этому. Нам очень посчастливилось увидеть его на церемонии открытия, мы очень рады. Так что я хочу поблагодарить его и организаторов за их профессиональную работу, нам обеспечили даже выделенный коридор в аэропорте при прилете в Казань, волонтеры помогают нам тут. Это как Олимпийские игры, потому что все сделано профессионально. Даст бог, в следующем году мы еще раз приедем в Казань, нам понравился этот город".

Абдалла Аль Аламери отметил, что команда планирует участвовать в следующих Играх будущего. "Это первое наше участие в турнире, нам он понравился, надеюсь, что вернемся в следующем году сильнее, получше выступим. Для нас в новинку играть в приставку, но на поле мы побеждали", - сказал он.

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.