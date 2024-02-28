Хоккеист Хуснутдинов расторг контракт с "Сочи"

Спортсмен попросил клуб досрочно прекратить действие трудового соглашения

ТАСС, 28 февраля. Хоккейный клуб "Сочи" удовлетворил просьбу нападающего Марата Хуснутдинова о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

Контракт с игроком был заключен до 30 апреля, представитель игрока обратился в "Сочи" с просьбой досрочно расторгнуть контракт, и клуб счел возможным удовлетворить ее. Пресс-служба также сообщила, что в апреле "Сочи" планирует сделать Хуснутдинову квалификационное предложение с целью сохранения спортивных прав на игрока.

Расторжение контракта с "Сочи" может позволить Хуснутдинову выступать в Северной Америке. На драфте Национальной хоккейной лиги 2020 года нападающий был выбран "Миннесотой" во втором раунде под общим 37-м номером.

Хуснутдинову 21 год. В начале сезона-2023/24 он был обменян в "Сочи" из петербургского СКА. В завершившемся регулярном чемпионате игрок провел за "Сочи" 49 матчей, в которых набрал 20 очков, забросив 6 шайб и отдав 14 голевых передач.

Воспитанник подмосковного "Витязя" Хуснутдинов перешел в систему СКА в 2019 году, за основную команду выступал с 2020 года. В составе "СКА-1946" он стал победителем Молодежной хоккейной лиги (2022). В составе сборной России Хуснутдинов выиграл серебро юниорского чемпионата мира в 2019 году, также хоккеист участвовал в молодежном чемпионате мира 2021 года, а в составе основной национальной команды выступал в ноябре 2021 года на первом этапе Евротура.