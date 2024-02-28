Участник Игр будущего из Нидерландов заявил о нежелании смешивать политику и спорт

Спортсмен отметил, что Игры будущего являются по-настоящему большим событием

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Нидерландский скейтбордист Дауе Макаре приехал на Игры будущего в Казань, потому что для него спорт и друзья важнее политической конъюнктуры. Об этом он рассказал журналистам.

"Конечно, сложно не видеть, что пишут [о России] средства массовой информации в твоей стране, в моем случае - в Нидерландах, - сказал Макаре. - Многие люди считают противоречивым решение приезжать сюда, но, с другой стороны, я отделяю политические темы от скейтбординга, для меня это две разные вещи. У меня много друзей и в России, и по всему миру. И здесь, в Казани, я рад видеть их всех вместе. Я отделяю политику, я сосредоточен на спорте".

"Я уже посещал Россию три года назад - в Нижнем Новгороде я принимал участие в чемпионате Европы. Это тоже был крутой опыт. Но то событие было не столь масштабным, как это. Это реально большое событие", - добавил он.

Соревнования по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего стартовали в среду. "Игры очень хорошо организованы, и мне очень нравится, что в игре используется тот же скейтборд-парк, что в реальной жизни, это иногда позволяет тебе ощутить реальные эмоции от трюков, которые ты исполняешь в игре. Это круто", - отметил Макаре.

Игры будущего завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.