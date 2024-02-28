Фиджитал-спорт будут развивать в школах и селах Тюменской области

В создании фиджитал-центров будут задействованы учреждения дополнительного образования в регионе, рассказал директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Модульные фиджитал-центры планируют строить на территории общеобразовательных школ и спортивных объектов в городах и селах в Тюменской области. Об этом ТАСС сообщил директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

"Дальнейшее более массовое развитие мы видим, в том числе на уровне любой общеобразовательной школы, потому что все общеобразовательные школы обладают замечательным оборудованием, компьютерными залами, значит можно создавать зоны виртуальной реальности и сочетать это все с занятиями в спортивных залах и на спортивных плоскостных сооружениях, - сказал он. - Модульная умная площадка у нас построена в том году в городе Ишиме, говоря о сельских поселениях, там инфраструктура точно так же развивается, поэтому с одной стороны это возможная установка модульных фиджитал-центров, с другой - реализация этого направления на уровне общеобразовательных школ, которые сегодня в сельской местности точно так же оснащены современным оборудованием".

Хромин отметил, что в создании фиджитал-центров могут быть и будут задействованы учреждения дополнительного образования в регионе. Кроме этого, обсуждается вопрос создания модульных центров, которые можно устанавливать на территории тех плоскостных сооружений, которые сегодня уже построены. "В прошлом году мы создали четыре умные площадки в рамках проекта "Бизнес-спринт", на территории любой из них мы можем все это спокойно дальше развивать и будем развивать", - добавил он.

Тюменская область готова взять на себя проведение соревнований по фиджитал-спорту всероссийского уровня, отметил Хромин. "Я думаю, что сейчас мы будем согласовывать возможность включения соревнований по фиджитал-спорту в наш областной календарь, - сказал он. - И, соответственно, будет уже видно, будут это областные соревнования или мы возьмем на себя соревнования всероссийского уровня".

Первый фиджитал-центр открылся в Тюмени 28 февраля, он стал четвертой площадкой в России, где могут проводиться игры с использованием современных возможностей. Тюменский центр стал единственным в стране, где есть площадки для физических аналогов двух дисциплин - BMX и скейтбординга. Как отметил Хромин, к весенне-летнему периоду на территории центра также появятся площадки для стритбола и турниковая зона.